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Дальнее зарубежье 12.03.2019 22:54

Два направлявшихся в Великобританию Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Turkish Airlines развернулись в воздухе и возвращаются в Турцию - СМИ

Два самолета Boeing 737 MAX 8, направлявшихся из Турции в Великобританию, были вынуждены развернуться в воздухе из-за введенного во вторник запрета на полеты данных видов авиалайнеров в британском воздушном пространстве, сообщает сайт британской газеты The Independent.

По ее данным, два пассажирских самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, теперь направляются обратно в Турцию.

Ранее во вторник Управление гражданской авиации Великобритании распорядилось временно запретить полеты всех самолетов семейства Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии.

В тот же день министерство транспорта Турции также объявило о введении временного запрета на все полеты авиалайнеров моделей Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ, РАЗВОРОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]