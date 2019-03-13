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США планируют снизить экспорт нефти из Ирана до нуля - Помпео

США намерены довести экспорт иранской нефти до нуля, заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля", - сказал М.Помпео.

Он также отметил, что США требуют от Ирана вести себя "как нормальная страна".

"Мы будем продолжать проводить политику санкций до тех пор, пока Иран не станет вести себя как нормальная страна", - уточнил госсекретарь США.

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Тэги: США, ИРАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]