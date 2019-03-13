США планируют снизить экспорт нефти из Ирана до нуля - Помпео

США намерены довести экспорт иранской нефти до нуля, заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне.
"Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля", - сказал М.Помпео.
Он также отметил, что США требуют от Ирана вести себя "как нормальная страна".
"Мы будем продолжать проводить политику санкций до тех пор, пока Иран не станет вести себя как нормальная страна", - уточнил госсекретарь США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»