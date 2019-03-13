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Дальнее зарубежье 13.03.2019 09:20

Вьетнам призывает Малайзию освободить вторую обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь в телефонном разговоре с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой призвал освободить гражданку его страны, обвиняемую в убийстве сводного брата северокорейского лидера.

Фам Бинь Минь попросил малазийскую сторону провести справедливое судебное разбирательство и освободить Доан Тхи Хыонг, следует из сообщения, опубликованного в Twitter ведомства.

Суд над гражданкой Вьетнама, обвиняемой в убийстве Ким Чен Нама, продолжится в четверг. Ожидается, прокуроры ответят на запрос адвокатов Доан Тхи Хыонг о снятии обвинений с их подзащитной.

Как сообщалось, суд в Малайзии в понедельник снял обвинения в убийстве и освободил гражданку Индонезии Сити Аисью. По данным СМИ, она уже вернулась на родину.

Сити Аисья и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, МАЛАЙЗИЯ, УБИЙСТВО, ЗАПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]