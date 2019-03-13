Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы союзники США в Европе зависели от российского газа, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на конференции Ceraweek в Хьюстоне.
"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники зависели от российского газа из-за проекта "Северный поток 2", - сказал М.Помпео.
Он добавил, что США также сами не хотят "зависеть от поставок нефти из Венесуэлы".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»