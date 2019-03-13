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ТЭК 13.03.2019 09:13

Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы союзники США в Европе зависели от российского газа, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на конференции Ceraweek в Хьюстоне.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники зависели от российского газа из-за проекта "Северный поток 2", - сказал М.Помпео.

Он добавил, что США также сами не хотят "зависеть от поставок нефти из Венесуэлы".

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Тэги: США, РОССИЯ, ЕВРОПА, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]