Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы союзники США в Европе зависели от российского газа, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на конференции Ceraweek в Хьюстоне.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники зависели от российского газа из-за проекта "Северный поток 2", - сказал М.Помпео.

Он добавил, что США также сами не хотят "зависеть от поставок нефти из Венесуэлы".