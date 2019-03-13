Citgo продолжает закупку нефти в Венесуэле - глава совета директоров, избранного Гуайдо

Citgo, дочерняя компания венесуэльской PDVSA (базируется в США, где владеет нефтеперерабатывающими активами) продолжает закупку нефти в Венесуэле, заявила председатель совета директоров компании, который был избран лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, Луиса Паласиос (Luisa Palacios) в ходе нефтегазовой конференции Ceraweek.

Сессия, посвященная Венесуэле, которая является одним из крупных производителей нефти в мире, собрала одну из самых многочисленных аудиторий конференции - больше была только у следующей сессии, где выступал госсекретарь США Майкл Помпео, который, в частности, докладывал о санкциях в отношении Венесуэлы.

"Венесуэла остается надежным поставщиком (нефти в США - ИФ) -13% экспорта бензина из США делается из венесуэльской нефти, и конечно, это требует тесного сотрудничества с США", - сказала Л.Паласиос.

По ее словам, компания за последний месяц составила план действий в экстренной ситуации, учтя все риски.

"Я должна сказать, что гибкость наших НПЗ позволила нам справиться с кризисом (нефтеперерабатывающие заводы Citgо перерабатывают тяжелую венесуэльскую нефть - ИФ). В 2018 году мы перерабатывали около 60 сортов нефти, получая их из 19 стран. То есть мы уже до шока были готовы к тому, что произойдет", - сказала она.

По данным председателя совета директоров, порядка 66% поступающей нефти идет из Северной Америки, и большая часть этой нефти - из США.

Л.Паласиос отметила, что новый совет директоров Citgo состоит из молодых, амбициозных людей, в том числе "с американским опытом", которые занимались корпоративными вопросами.

"Мы хотим укрепить наши финансовые и производственные операции, и хотим защитить наш актив", - сказала Л.Паласиос.

Ранее The Wall Street Journal написал, что Citgo рассматривает различные варианты защиты своих операций от венесуэльского политического кризиса, включая банкротство.

По словам источников издания, банкротство отнюдь не является единственным и неизбежным сценарием. Власти США хотят сохранить работоспособность НПЗ компании на побережье Мексиканского залива и не допустить передачи ее активов кредиторам или расхищения сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Citgo напрямую поддерживает более 3 тыс. рабочих мест в США и поставляет топливо на тысячи АЗС под собственным брендом. Американская компания стала заложником геополитической борьбы после того, как на этой неделе США ввели санкции против PDVSA, чтобы лишить режим Н.Мадуро доступа к валютной выручке.

В значительной степени решение политического кризиса в Венесуэле будет зависеть от того, кто контролирует государственные активы.

Санкции США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и ее активов нацелены на то, чтобы лишить правительство президента Н.Мадуро доходов от нефтяного экспорта, при этом санкции будут сняты в случае демократической смены руководства страны, заявлял американский Минфин.

Citgo Petroleum Corporation (Citgo, штаб-квартира в Хьюстоне) имеет мощности по переработке 749 тыс. баррелей нефти в сутки, эксплуатирует 48 терминалов, 3 собственных трубопровода и 6 магистралей в совместном владении.