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Дальнее зарубежье 13.03.2019 09:45

ЦИК Индонезии заявил о многочисленных атаках на свои системы хакерами из Китая и России в преддверии выборов в стране

Китайские и российские хакеры атакуют базу данных избирателей Индонезии в попытке сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы в стране, сообщает в среду Bloomberg.

"Они пытаются взломать нашу систему. Не только каждый день. Почти каждый час", - заявил агентству глава индонезийской избирательной комиссии Ариф Будиман.

Он отметил, что некоторые атаки идут из России и Китая и включают попытки по "манипулированию или изменению" баз данных, а также внесению имен несуществующих избирателей.

По его словам, неясно хотят ли хакеры "подорвать ситуацию в Индонезии" или помочь победить кому-то из кандидатов.

Он также заявил, что комиссия начала расследование сообщений о мошенничестве с избирателями, поступивших от предвыборной группы кандидата в президенты Прабово Субианто.

А.Будиман отметил, что расследование, которое будет завершено на этой неделе, должно выяснить были ли добавлены в базу данных обманным путем 17,5 млн имен избирателей.

Индонезия готовится к одновременным выборам президента и парламента, которые состоятся 17 апреля 2019 года.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЦИК, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]