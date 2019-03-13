ЦИК Индонезии заявил о многочисленных атаках на свои системы хакерами из Китая и России в преддверии выборов в стране

Китайские и российские хакеры атакуют базу данных избирателей Индонезии в попытке сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы в стране, сообщает в среду Bloomberg.

"Они пытаются взломать нашу систему. Не только каждый день. Почти каждый час", - заявил агентству глава индонезийской избирательной комиссии Ариф Будиман.

Он отметил, что некоторые атаки идут из России и Китая и включают попытки по "манипулированию или изменению" баз данных, а также внесению имен несуществующих избирателей.

По его словам, неясно хотят ли хакеры "подорвать ситуацию в Индонезии" или помочь победить кому-то из кандидатов.

Он также заявил, что комиссия начала расследование сообщений о мошенничестве с избирателями, поступивших от предвыборной группы кандидата в президенты Прабово Субианто.

А.Будиман отметил, что расследование, которое будет завершено на этой неделе, должно выяснить были ли добавлены в базу данных обманным путем 17,5 млн имен избирателей.

Индонезия готовится к одновременным выборам президента и парламента, которые состоятся 17 апреля 2019 года.