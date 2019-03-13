Министр экономики и финансов Франции планирует в мае посетить Азербайджан

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр планирует посетить в мае Азербайджан.
Как сообщают официальные СМИ, данный вопрос был обсужден в рамках встречи Б. Ле Мэра с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в Париже.
Выразив готовность к совместной работе, министр Б. Ле Мэр сказал, что Франция может внести вклад в Азербайджан в сфере новых технологий.
Отметив активную роль Total в Азербайджане, французский министр подчеркнул возможность обмена опытом также в транспортной и сельскохозяйственной сферах. Он предложил укреплять сотрудничество между двумя странами.
В свою очередь, М. Алиева подчеркнула, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, однако экономическое сотрудничество не отвечает реальному потенциалу. Она отметила, что в ближайшем будущем должна начаться реализация конкретных проектов.
Коснувшись роли азербайджано-французской межправительственной экономической комиссии, М. Алиева отметила важность проведения в этом году ее очередного заседания и выразила надежду на то, что визит в Азербайджан Б. Ле Мэра внесет большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Высоко оценив предложение о проведении в нынешнем году заседания межправительственной экономической комиссии, французский министр сказал, что после выборов в Европе в мае у него будет возможность посетить с визитом Азербайджан. Он отметил, что связи с Францией могут также внести большой вклад в сближение страны с Европейским союзом и сыграть роль окна для интеграции Азербайджана в ЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»