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Транспорт и связь 13.03.2019 09:33

Губернатор штата Нью-Йорк призвал авиационные власти США отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX 8

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пересмотреть их решение о продолжении эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8.

"Более дюжины правительств по всему миру уже приостановили использование 737 Max, и FAA следует срочно рассмотреть основания этих правительств для принятия такого решения и действовать безбоязненно, чтобы гарантировать, что общественная безопасность защищена", - цитирует The Hill заявление Э.Куомо.

В свою очередь, республиканец Питер де Фазио, председатель комитета по транспорту и инфраструктуре заявил Associated Press, что обеспокоен тем, что международные авиационные регуляторы обеспечивают большую определенность для летающей общественности, чем FAA.

"В ближайшие дни очень важно, чтобы мы получили ответы, что вызвало разрушительную катастрофу рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines и есть ли какая-либо связь с тем, что вызвало авиакатастрофу Lion всего пять месяцев назад", - отметил он.

Экс-министр транспорта США Рэй Лахуд также призвал авиационные власти США остановить полеты на Boeing 737 MAX 8.

"Эти самолеты должны быть проверены, прежде чем люди сядут на них. Летающая публика ожидает, что кто-то в правительстве позаботится о безопасности, и это ответственность министерства транспорта", - отметил он.

Р.Лахуд был министром транспорта в 2013 году. Тогда было принято решение о приостановке эксплуатации Boeing 787 из-за перегрева литиево-ионных батарей. Самолеты не использовались менее месяца, пока Boeing не устранил проблему.

По мнению экс-главы Минтранса, нынешняя глава ведомства Элейн Чао должна принять решение о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 8.

Он отметил, что "министр имеет право приостанавливать эксплуатацию этих самолетов" и требовать инспекций со стороны персонала FAA и Boeing.

"У нее есть полномочия делать это независимо от того, что думает FAA", - заявил Р.Лахуд.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что продолжит использовать самолеты Boeing 737 MAX.

"FAA продолжает тщательно анализировать все имеющиеся данные и совокупные показатели безопасности от операторов и пилотов Boeing 737 MAX. До сих пор наш обзор не показывает системных проблем в функционировании и не дает оснований для приказа о приостановке эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что "если будут выявлены какие-либо проблемы, влияющие на дальнейшую летную годность самолета, FAA примет незамедлительные и надлежащие меры".

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Тэги: США, БОИНГ, САМОЛЕТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


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