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Дальнее зарубежье 13.03.2019 10:03

Израиль заявил о создании "Хезболлой" новой террористической структуры на Голанских высотах

По данным израильской разведки, в настоящее время "Хезболла" формирует новую структуру для совершения террористических актов против Израиля, заявил журналистам представитель израильского разведывательного ведомства.

По его данным, новая структура создается на контролируемой Сирией территории Голанских высот под руководством Али Мустафы Дакдуда, которого США обвинили в организации похищения и убийстве пяти американских солдат в Ираке в 2007 году.

Позднее Ирак освободил А.Дакдуда из-под стражи в 2012 году из-за того, что, по мнению официальных лиц, не было убедительных доказательств его причастности к преступлению.

По словам представителя израильской разведки, рядовые члены новой организации вербуются из местных жителей.

Он отметил, что создание структуры происходит в тайне от сирийского руководства, и Тель-Авив надеется, что обнародование данных об этом подтолкнет президента Сирии Башара Асада к тому, чтобы прекратить эту деятельность.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХЕЗБОЛЛА, ТЕРРОРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]