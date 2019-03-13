По данным израильской разведки, в настоящее время "Хезболла" формирует новую структуру для совершения террористических актов против Израиля, заявил журналистам представитель израильского разведывательного ведомства.
По его данным, новая структура создается на контролируемой Сирией территории Голанских высот под руководством Али Мустафы Дакдуда, которого США обвинили в организации похищения и убийстве пяти американских солдат в Ираке в 2007 году.
Позднее Ирак освободил А.Дакдуда из-под стражи в 2012 году из-за того, что, по мнению официальных лиц, не было убедительных доказательств его причастности к преступлению.
По словам представителя израильской разведки, рядовые члены новой организации вербуются из местных жителей.
Он отметил, что создание структуры происходит в тайне от сирийского руководства, и Тель-Авив надеется, что обнародование данных об этом подтолкнет президента Сирии Башара Асада к тому, чтобы прекратить эту деятельность.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»