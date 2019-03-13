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Внешняя политика 13.03.2019 09:35

I вице-президент Азербайджана пригласила председателя нацассамблеи Франции в Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пригласила председателя Национальной ассамблеи Франции Ришара Феррана посетить с визитом Баку, сообщают официальные СМИ.

«М.Алиева пригласила председателя Национальной ассамблеи Франции посетить с визитом Азербайджан. Р.Ферран принял приглашение М.Алиевой»,- говорится в сообщении.

Первый вице-президент отметила важность межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, отметила значение взаимных визитов. По ее словам, подобные визиты являются хорошей возможностью для более близкого знакомства с Азербайджаном и доведения до французской общественности азербайджанских реалий.

Р.Ферран, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии связей между парламентами двух стран. Он подчеркнул значение визитов французских депутатов в Азербайджан для лучшей популяризации во Франции.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, НАЦАССАМБЛЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]