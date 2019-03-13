I вице-президент Азербайджана пригласила председателя нацассамблеи Франции в Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пригласила председателя Национальной ассамблеи Франции Ришара Феррана посетить с визитом Баку, сообщают официальные СМИ.

«М.Алиева пригласила председателя Национальной ассамблеи Франции посетить с визитом Азербайджан. Р.Ферран принял приглашение М.Алиевой»,- говорится в сообщении.

Первый вице-президент отметила важность межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, отметила значение взаимных визитов. По ее словам, подобные визиты являются хорошей возможностью для более близкого знакомства с Азербайджаном и доведения до французской общественности азербайджанских реалий.

Р.Ферран, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии связей между парламентами двух стран. Он подчеркнул значение визитов французских депутатов в Азербайджан для лучшей популяризации во Франции.

Ф.Исазаде