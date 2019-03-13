Агролизинг закупит 60 зерноуборочных комбайнов на сумму более 5 млн евро

ОАО «Агролизинг» направит более 5 млн евро на закупку 60 зерноуборочных комбайнов.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, «Агролизинг» подписал два контракта общей стоимостью 5 млн 164 тыс. евро.
С компанией «Ninox Alliance» JSC подписан контракт на закупку 20 зерноуборочных комбайнов мощностью 185 л.с. Сумма контракта составила 1 млн 570 тыс. евро.
С компанией «Exlex İmpex» LP подписан контракт на закупку 40 зерноуборочных комбайнов мощностью 152 л.с. Сумма контракта составила 3 млн 594 тыс. евро.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»