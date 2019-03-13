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АПК 13.03.2019 09:44

Агролизинг закупит 60 зерноуборочных комбайнов на сумму более 5 млн евро

ОАО «Агролизинг» направит более 5 млн евро на закупку 60 зерноуборочных комбайнов.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, «Агролизинг» подписал два контракта общей стоимостью 5 млн 164 тыс. евро.

С компанией «Ninox Alliance» JSC подписан контракт на закупку 20 зерноуборочных комбайнов мощностью 185 л.с. Сумма контракта составила 1 млн 570 тыс. евро.

С компанией «Exlex İmpex» LP подписан контракт на закупку 40 зерноуборочных комбайнов мощностью 152 л.с. Сумма контракта составила 3 млн 594 тыс. евро.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, КОМБАЙНЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]