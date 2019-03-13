ЕС сделал все возможное для достижения соглашения по Brexit - представитель Туска

Европейский союз приложил все возможные усилия для того, чтобы соглашение по Brexit было достигнуто, сообщает во вторник издание Independent со ссылкой на представителя председателя Евросовета Дональда Туска.
ЕС со своей стороны "сделал все возможное для достижения соглашения", заявил представитель.
"Учитывая дополнительные гарантии, предоставленные ЕС в декабре, январе и вчера, сложно представить, что еще мы можем сделать. Если и есть решение этой тупиковой ситуации, то его можно найти только в Лондоне", - сказал представитель Д.Туска.
По его словам, если британская сторона направит обоснованный запрос на перенос Brexit на более поздний срок, то страны, которые останутся в ЕС после выхода Великобритании, рассмотрят этот вопрос и примут решение по нему единогласно.
Также он выразил сожаление в связи с провалом соглашения на голосовании в британском парламенте и напомнил, что до выхода Великобритании из ЕС осталось 17 дней.
Ранее во вторник палата общин Великобритании отклонила соглашение с Брюсселем по Brexit с перевесом в 149 голосов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»