Лидер лейбористов хочет новых выборов в Британии, но не второго референдума по Brexit

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал провести всеобщие выборы после того, как Палата общин британского парламента отклонила правительственное соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза (Brexit).

Вместе с тем, как пишет The Guardian, Дж.Корбин не стал даже упоминать вероятность проведения повторного референдума по вопросу Brexit.

Во вторник лейбористы практически в полном составе отказались поддержать предложенный премьер-министром Терезой Мэй вариант соглашения. В результате число голосов, поданных "против" этого плана, на 149 превысило количество голосов "за". В среду Лейбористская партия, как заявил Дж.Корбин, собирается голосовать против возможности Brexit без нового соглашения с ЕС (no-deal или "жесткий Brexit").

Если члены парламента поддержат выход из ЕС без сделки, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.

Лидеры британского бизнеса, включая представителей ведущих деловых ассоциаций, призвали не допустить выхода страны из Евросоюза без согласования условий дальнейшего сотрудничества. Гендиректор Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фэрберн сравнила происходящее в парламенте в последние дни с цирком, добавив, что "от всех стран требуется новый подход, от него зависят рабочие места и жизни".

Рабочим сценарием бизнес считает перенос даты Brexit на более поздний срок и энергичный поиск новых вариантов соглашения.