Пресс-релиз

15 марта в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет просмотр вебинара Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «Главное выкупное учреждение Министенства финансов».
19 февраля (3 марта) 1861 года в Манифесте об отмене крепостного права была провозглашена одна из величайших реформ императора Александра II. Крепостные крестьяне перешли на положение «временнообязанных» и были вынуждены платить оброк за пользование землей вплоть до совершения выкупной сделки. Материалы выкупных сделок, уставные грамоты и другие документы, связанные с отменой крепостного права отложились в фонде 577 Главного выкупного учреждения Министерства финансов Российского государственного исторического архива. Материалам этого фонда, а также его истории и структуре будет посвящен данный вебинар..
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»