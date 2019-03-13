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Финансы 13.03.2019 10:00

ГНФАР в январе-феврале увеличил продажу инвалюты на аукционах на 43%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $316,2 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение февраля 2019 года продал инвалюты на сумму $316,2 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в январе 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $634,9 млн. Таким образом, в феврале 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с январем сократился в 2 раза.

В целом, в январе-феврале 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $951,1 млн (рост на 43,4% по сравнению с январем-февралем прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А. Мамедов

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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