ГНФАР в январе-феврале увеличил продажу инвалюты на аукционах на 43%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $316,2 млн, отмечается в сообщении фонда.
"ГНФАР на валютных аукционах в течение февраля 2019 года продал инвалюты на сумму $316,2 млн", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в январе 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $634,9 млн. Таким образом, в феврале 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с январем сократился в 2 раза.
В целом, в январе-феврале 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $951,1 млн (рост на 43,4% по сравнению с январем-февралем прошлого года – ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»