Энергоснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью - министр информации

Критическая ситуация с энергоснабжением в Венесуэле практически преодолена, сообщил вечером во вторник (утро среды мск) министр информации страны Хорхе Родригес.

"В настоящий момент энергоснабжение почти полностью восстановлено на всей территории страны", - сказал он журналистам, выступая во дворце Мирафлорес - президентской резиденции в Каракасе.

Он вновь заявил, что причиной массового отключения электричества на 80% территории страны стала кибератака, в которой ранее венесуэльские власти обвинили США.

При этом Х.Родригес призвал жителей страны проявлять бдительность, поскольку "энергетическая война продолжается".