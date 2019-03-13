Энергоснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью - министр информации

Критическая ситуация с энергоснабжением в Венесуэле практически преодолена, сообщил вечером во вторник (утро среды мск) министр информации страны Хорхе Родригес.
"В настоящий момент энергоснабжение почти полностью восстановлено на всей территории страны", - сказал он журналистам, выступая во дворце Мирафлорес - президентской резиденции в Каракасе.
Он вновь заявил, что причиной массового отключения электричества на 80% территории страны стала кибератака, в которой ранее венесуэльские власти обвинили США.
При этом Х.Родригес призвал жителей страны проявлять бдительность, поскольку "энергетическая война продолжается".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»