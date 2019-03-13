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ТЭК 13.03.2019 10:05

Энергоснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью - министр информации

Критическая ситуация с энергоснабжением в Венесуэле практически преодолена, сообщил вечером во вторник (утро среды мск) министр информации страны Хорхе Родригес.

"В настоящий момент энергоснабжение почти полностью восстановлено на всей территории страны", - сказал он журналистам, выступая во дворце Мирафлорес - президентской резиденции в Каракасе.

Он вновь заявил, что причиной массового отключения электричества на 80% территории страны стала кибератака, в которой ранее венесуэльские власти обвинили США.

При этом Х.Родригес призвал жителей страны проявлять бдительность, поскольку "энергетическая война продолжается".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]