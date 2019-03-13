США планируют выделить $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

В проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн для усиления безопасности и обороны страны, сообщили в украинском посольстве в США.
"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", - говорится в сообщении на странице посольства в "Фейсбуке" в среду утром.
Согласно документу, эти средства планируется направить "на поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине Соединенными Штатами".
В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на $50 млн.
Отмечается, что бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, поэтому реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.
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