Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2019 11:31

Главный переговорщик США по торговле видит в пошлинах средство давления на Китай

Вариант с повышением пошлин на ввоз китайских товаров в США пока должен оставаться открытым, чтобы обеспечить соблюдение Пекином возможных договоренностей в сфере торговли, заявил во вторник Конгрессу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Главный переговорщик по торговым вопросам в администрации президента США Дональда Трампа принял участие в слушаниях в финансовом комитете Сената. Он отметил, что Китай и США непрестанно работают над формулированием торгового соглашения, передает AP.

"Мы должны сохранить за собой право иметь возможность повышать пошлины в тех ситуациях, когда существуют нарушения соглашения, независимо от того, что произойдет с нынешними пошлинами", - сказал Р.Лайтхайзер.

"Если мы этого не добьемся, то ничего не изменится", - добавил он.

Вопрос о таком обеспечительном механизме - единоличном праве США возобновить или повысить пошлины в случае нарушения (или того, что Вашингтон сочтет нарушением) - стал камнем преткновения на торговых переговорах в последние недели.

В целом, как отмечает Asia Times, Р.Лайтхайзер в своем выступлении нарисовал картину переговоров, которые охватывают все сферы торговых отношений и близки к завершающей стадии. Вместе с тем ситуация сейчас напоминает обсуждения американо-канадского торгового соглашения, в ходе которых неопределенность сохранялась до самого последнего момента.

Описывая телефонный разговор, в котором, помимо него, приняли участие глава Минфина США Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ, Р.Лайтхайзер подчеркнул масштабы, запутанность и интенсивность дискуссии. "Мы прорабатываем множество вопросов. Очень сложных вопросов. Если у нас будет соглашение, то оно займет 100-120 страниц. - сказал он. - Завтра (13 марта - ИФ) я снова буду с ними общаться".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГПРЕД, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Трамп и Си Цзиньпин могут подписать соглашение по торговле в конец марта - СМИ Помпео заявил об опасности, исходящей от использования оборудования китайской компании Huawei Трамп доволен торговыми переговорами с КНР Трамп позитивно оценил ход американо-китайских переговоров по торговле Торговые переговоры между США и Китаем начинаются во вторник - Белый дом Основатель китайской Huawei назвал арест исполнительного директора компании политическим мотивированным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]