«Уральские авиалинии» с апреля начинают прямые полеты из Самары в Баку

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с апреля 2019 года начинает осуществление прямых рейсов по маршруту Самара-Баку-Самара, сообщает авиаперевозчик.

«С 5 апреля 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает прямые перелеты по маршруту Самара-Баку-Самара. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 по пятницам»,- отмечается в сообщении.

Минимальный тариф в одну сторону составит от 97 евро с учетом всех сборов.

«Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года услугами перевозчика воспользовались 9 млн 579 человек, что на 13% больше показателя 2017 года. Более чем на 200 направлениях работают 47 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 16 А321 и 7 А319).

Б.Рустамбеков