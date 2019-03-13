«Уральские авиалинии» с апреля начинают прямые полеты из Самары в Баку

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с апреля 2019 года начинает осуществление прямых рейсов по маршруту Самара-Баку-Самара, сообщает авиаперевозчик.
«С 5 апреля 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает прямые перелеты по маршруту Самара-Баку-Самара. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 по пятницам»,- отмечается в сообщении.
Минимальный тариф в одну сторону составит от 97 евро с учетом всех сборов.
«Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года услугами перевозчика воспользовались 9 млн 579 человек, что на 13% больше показателя 2017 года. Более чем на 200 направлениях работают 47 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 16 А321 и 7 А319).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»