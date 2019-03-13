На азербайджанцев в Москве напали неизвестные, нанесли ножевые ранения

Трое неизвестных вечером во вторник напали на сотрудников шиномонтажа на улице Красных Зорь, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Нападение произошло около 18:30. Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, находившихся в здании шиномонтажа, несколько ножевых ранений, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до приезда полиции на телефон 02 от москвичей поступили сообщения о стрельбе в здании шиномонтажа.

"Сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле "Мерседес". По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве", - пояснил источник.

По его информации, раненые доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, колото-резаными ранами и огнестрельными ранениями, полученными в результате применения травматического оружия.

Источник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.