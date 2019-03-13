Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 13.03.2019 10:46

На азербайджанцев в Москве напали неизвестные, нанесли ножевые ранения

Трое неизвестных вечером во вторник напали на сотрудников шиномонтажа на улице Красных Зорь, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Нападение произошло около 18:30. Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, находившихся в здании шиномонтажа, несколько ножевых ранений, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до приезда полиции на телефон 02 от москвичей поступили сообщения о стрельбе в здании шиномонтажа.

"Сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле "Мерседес". По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве", - пояснил источник.

По его информации, раненые доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, колото-резаными ранами и огнестрельными ранениями, полученными в результате применения травматического оружия.

Источник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, КОНФЛИКТ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Уроженец Азербайджана поссорился в Москве со своими друзьями, ударил их ножом, а затем выбросился с балкона

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]