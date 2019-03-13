На азербайджанцев в Москве напали неизвестные, нанесли ножевые ранения

Трое неизвестных вечером во вторник напали на сотрудников шиномонтажа на улице Красных Зорь, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Нападение произошло около 18:30. Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, находившихся в здании шиномонтажа, несколько ножевых ранений, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до приезда полиции на телефон 02 от москвичей поступили сообщения о стрельбе в здании шиномонтажа.
"Сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле "Мерседес". По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве", - пояснил источник.
По его информации, раненые доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, колото-резаными ранами и огнестрельными ранениями, полученными в результате применения травматического оружия.
Источник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Президенты Алиев и Додон проведут встречу в Баку
Президент Алиев принял заместителя руководителя программы развития ООН
Темпы роста экономики стран G20 в IV квартале остались на уровне 0,8% - ОЭСР
Qatar Petroleum входит в еще один проект ГРР в Мозамбике, покупает у Eni 25,5%
Цены на нефть поднимаются в среду, Brent подорожала до $67,1 за баррель
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Двое граждан Грузии задержаны при попытке продать 40 г урана за $2,8 млн
Около 100 человек могли оказаться под завалами после обрушения школы в Нигерии - СМИ
Египет, Ливан, ОАЭ и Греция также приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»