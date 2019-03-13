Министр экономики и финансов Ирана обсудит в Баку расширение экономического сотрудничества с Азербайджаном

Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд 14-15 марта посетит Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

«Делегация во главе с Ф.Дежпасандом примет участие в 13-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сфере между Азербайджаном и Ираном, бизнес-форуме, а также проведет встречи с официальными лицами страны», - отметили в ведомстве.

Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Ф.Дежпасанд является сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сфере.

Ф.Исазаде