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Бизнес и законодательство 13.03.2019 10:50

Министр экономики и финансов Ирана обсудит в Баку расширение экономического сотрудничества с Азербайджаном

Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд 14-15 марта посетит Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

«Делегация во главе с Ф.Дежпасандом примет участие в 13-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сфере между Азербайджаном и Ираном, бизнес-форуме, а также проведет встречи с официальными лицами страны», - отметили в ведомстве.

Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Ф.Дежпасанд является сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сфере.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]