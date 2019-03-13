Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что первым шагом на пути урегулирования ситуации в Венесуэле должен стать уход Николаса Мадуро с поста президента.
"Первым шагом на этом пути (преодоления кризиса - ИФ) является уход Мадуро, отставка режима, надо позволить расцветать демократии и временному президенту Хуану Гуайдо заняться делами страны", - сказал он в интервью техасским СМИ в Хьюстоне.
По словам М.Помпео, "а уже затем мир - США, Европа и соседи Венесуэлы по региону в Южной и Центральной Америке - смогут начать оказывать помощь венесуэльскому народу в восстановлении демократии".
Венесуэла "была когда-то процветающей страной, мы можем вновь сделать ее такой", сказал американский госсекретарь.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»