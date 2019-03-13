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Дальнее зарубежье 13.03.2019 11:16

Отставка Мадуро позволит "расцветать демократии" в Венесуэле - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что первым шагом на пути урегулирования ситуации в Венесуэле должен стать уход Николаса Мадуро с поста президента.

"Первым шагом на этом пути (преодоления кризиса - ИФ) является уход Мадуро, отставка режима, надо позволить расцветать демократии и временному президенту Хуану Гуайдо заняться делами страны", - сказал он в интервью техасским СМИ в Хьюстоне.

По словам М.Помпео, "а уже затем мир - США, Европа и соседи Венесуэлы по региону в Южной и Центральной Америке - смогут начать оказывать помощь венесуэльскому народу в восстановлении демократии".

Венесуэла "была когда-то процветающей страной, мы можем вновь сделать ее такой", сказал американский госсекретарь.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВЕНЕСУЭЛА, ШАГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]