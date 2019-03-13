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ТЭК 13.03.2019 10:52

Венесуэльская PDVSA возобновила отгрузку нефти во всех портах - СМИ

Венесуэльская нефтекомпания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) возобновила отгрузку нефти во всех портах страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Экспорт нефти из Венесуэлы был парализован с конца прошлой недели из-за проблем с энергоснабжением.

Нефтяная отрасль Венесуэлы испытывает огромные проблемы в последние годы в условиях снижения добычи, отсутствия инвестиций и оттока специалистов. Дополнительным ударом для венесуэльской нефтяной отрасли стало недавнее введение американских санкций.

До последнего времени производство нефти в Венесуэле составляло порядка 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,4 млн б/с пятью годами ранее. Проблемы с подачей электричества привели к еще более существенному сокращению добычи.

В ходе нефтегазовой конференции CERAweek, проходящей в Хьюстоне на этой неделе, Карлос Веккьо, назначенный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Вашингтоне, заявил, что Х.Гуайдо хотел бы разрешить зарубежным компаниям вести добычу в стране без заключения партнерства с венесуэльской госкомпанией.

Нефтяные объекты в Венесуэле долгое время оставались без должного внимания в условиях экономического, политического и социального хаоса, и недостаток инвестиций привел к гибельным последствиям в отрасли.

"Нам необходимо открыть нефтяную отрасль для частных инвестиций без участия PDVSA", - заявил в ходе конференции известный венесуэльский экономист, профессор экономики Гарвардского университета Рикардо Хаусман, являющийся неофициальным советником Х.Гуайдо.

По его словам, PDVSA является препятствием для восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и ее активов, нацелены на то, чтобы лишить правительство президента Николаса Мадуро доходов от нефтяного экспорта и будут сняты в случае демократической смены руководства страны, заявлял американский Минфин.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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