Пентагон ввел ограничения для трансгендеров на службу в армии

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров до несения воинской службы в вооруженных силах страны, сообщает в среду издание USA Today.
Новые правила предполагают, что трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении, - не будут служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство.
Ожидается, что правила начнут действовать с 12 апреля.
В 2016 году, когда администрацию США возглавлял Барак Обама, Пентагон снял запрет, в соответствии с которым трансгендерам в США не разрешалось нести военную службу. Однако сменивший Б.Обаму на посту президента Дональд Трамп не раз выражал иную точку зрения в отношении вопроса трансгендеров.
Так, в июле 2017 года Д.Трамп заявил, что трансгендеры не будут допускаться до службы в армии США. Тем не менее, позднее президент согласился с рекомендациями Пентагона ограничить доступ к военной службе только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории - то есть не могут полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.
В январе 2019 года Верховный суд США одобрил ограничения на службу в армии трансгендеров, таким образом, согласившись с политикой Д.Трампа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»