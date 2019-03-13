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Дальнее зарубежье 13.03.2019 11:48

Пентагон ввел ограничения для трансгендеров на службу в армии

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров до несения воинской службы в вооруженных силах страны, сообщает в среду издание USA Today.

Новые правила предполагают, что трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении, - не будут служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство.

Ожидается, что правила начнут действовать с 12 апреля.

В 2016 году, когда администрацию США возглавлял Барак Обама, Пентагон снял запрет, в соответствии с которым трансгендерам в США не разрешалось нести военную службу. Однако сменивший Б.Обаму на посту президента Дональд Трамп не раз выражал иную точку зрения в отношении вопроса трансгендеров.

Так, в июле 2017 года Д.Трамп заявил, что трансгендеры не будут допускаться до службы в армии США. Тем не менее, позднее президент согласился с рекомендациями Пентагона ограничить доступ к военной службе только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории - то есть не могут полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

В январе 2019 года Верховный суд США одобрил ограничения на службу в армии трансгендеров, таким образом, согласившись с политикой Д.Трампа.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ТРАНСГЕНДЕРЫ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]