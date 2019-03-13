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ТЭК 13.03.2019 12:03

Мадуро создал комиссию для выяснения причин отключения энергоснабжения в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться за помощью к ООН, а также к России, Китаю, Кубе и Ирану в расследовании предполагаемой кибератаки, которая могла быть причиной массового отключения электричества практически на всей территории страны.

"Я учредил президентскую комиссию по расследованию кибератаки и попросил включить в нее специалистов из разных стран. Я намерен обратиться за поддержкой к ООН, а также к России, Китаю, Ирану и Кубе", - сказал Н.Мадуро в национальном телерадиоэфире.

Президент Венесуэлы отметил, что упомянутые страны обладают "большим опытом" в защите от кибератак. Никаких других деталей он не раскрыл.

"Давайте выясним, как происходила атака. Мы открываем многое, я уже многое знаю, могу лишь сказать, что управление (атакой) велось из Хьюстона и Чикаго", - заявил Н.Мадуро.

Комиссию по расследованию возглавляет вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. В нее также вошел генеральный прокурор страны Тарек Сааб.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес ранее заявил, что "к настоящему моменту энергоснабжение на большей части территории страны восстановлено", однако призвал народ проявлять бдительность, поскольку, по его словам, "энергетическая война продолжается".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]