Иранские консерваторы усиливают позиции во власти - эксперты

Западные эксперты констатируют усиление позиций консерваторов в политической жизни Ирана.
В частности, по данным западных СМИ, наблюдатели обращают внимание на избрание ультраконсервативного иранского политика Эбрахима Раиси на пост первого заместителя председателя Совета экспертов - специального органа, избирающего аятоллу - руководителя Исламской республики Иран.
Кроме того, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи на прошлой неделе назначил 58-летнего Э.Раиси, новым главой судебной власти Ирана. Он сменил на этом посту 92-летнего аятоллу Садека Амоли Лариджани.
По мнению западных наблюдателей, Э.Раиси после получения должности зампредседателя Совета экспертов, состоящего из 88 человек, становится реальным кандидатом на роль преемника аятоллы А.Хаменеи.
Э.Раиси, на попечении которого находится мавзолей имама Резы в Мешхеде, был основным соперником Хасана Рухани на последних президентских выборах в Иране.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»