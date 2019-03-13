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Регион 13.03.2019 12:14

Иранские консерваторы усиливают позиции во власти - эксперты

Западные эксперты констатируют усиление позиций консерваторов в политической жизни Ирана.

В частности, по данным западных СМИ, наблюдатели обращают внимание на избрание ультраконсервативного иранского политика Эбрахима Раиси на пост первого заместителя председателя Совета экспертов - специального органа, избирающего аятоллу - руководителя Исламской республики Иран.

Кроме того, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи на прошлой неделе назначил 58-летнего Э.Раиси, новым главой судебной власти Ирана. Он сменил на этом посту 92-летнего аятоллу Садека Амоли Лариджани.

По мнению западных наблюдателей, Э.Раиси после получения должности зампредседателя Совета экспертов, состоящего из 88 человек, становится реальным кандидатом на роль преемника аятоллы А.Хаменеи.

Э.Раиси, на попечении которого находится мавзолей имама Резы в Мешхеде, был основным соперником Хасана Рухани на последних президентских выборах в Иране.

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Тэги: ИРАН, ВЛАСТЬ, КОНСЕРВАТОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]