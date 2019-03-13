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Дальнее зарубежье 13.03.2019 12:33

Европа замешана в систематических нарушениях прав беженцев в Хорватии - правозащитники

Правительства европейских стран имеют непосредственное отношение к частым нарушениям прав беженцев в Хорватии, сообщается в среду на веб-сайте правозащитной организации Amnesty International.

"Европейские правительства непосредственно замешаны в систематических, незаконных и часто насильственных действиях в отношении беженцев, а также в коллективных высылках тысяч соискателей убежища в запущенные и небезопасные лагеря в Боснии и Герцеговине", - отмечается в заявлении.

При этом треть беженцев, опрошенных правозащитниками, пожаловались на злоупотребления и насилие со стороны стражей порядка Хорватии.

"Люди, которые бегут от войны и преследований, подвергаются избиениям и ограблениям со стороны хорватской полиции", - подчеркивают правозащитники.

В заявлении приводятся данные о числе тех беженцев, которые в настоящее время находятся в лагерях в Боснии и Герцеговине, куда их отправляют из Хорватии. Речь идет о 5,5 тыс. женщин, мужчин и детей в двух небольших городах недалеко от границы с Хорватией - Велика-Кладуша и Бихач. По данным правозащитников, беженцы проживают в этих городах на территории старых фабрик без необходимых удобств.

"Босния и Герцеговина не может предложить им адекватную защиту и должные условия жизни, а в стихийных лагерях беженцев царит антисанитария: беженцам не хватает горячей воды, медицинской помощи и продовольствия", - заявляют в Amnesty International.

Правозащитники предупреждают о назревающем гуманитарном кризисе в Боснии и Герцеговине в связи с импровизированными лагерями беженцев.

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Тэги: ЕВРОПА, ХОРВАТИЯ, БЕЖЕНЦЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]