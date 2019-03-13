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Транспорт и связь 13.03.2019 11:34

Georgian Airways и турецкий оператор аэропортов Грузии спорят о долгах, тарифах и обязательствах

Руководство и сотрудники грузинской авиакомпании Georgian Airways во вторник провели акцию протеста перед зданием Тбилисского международного аэропорта, обвиняя турецкого оператора - компанию TAV Urban Georgia, которая управляет как столичным аэропортом, так и международным аэропортом Батуми - в создании невыносимых условий работы.

"Столь высоких тарифов за обслуживание, подобных тем, что введены компанией TAV Urban Georgia, нет ни в одной стране Европы. При этом она требует покрытия нереальных долгов, единственной целью начисления которых является ограбление авиакомпании и ее пассажиров", - заявил журналистам председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

При этом глава авиакомпании утверждает, что турецкий оператор двух аэропортов страны не выполняет свои обязательства, не вкладывает обещанные инвестиции в улучшение работы аэропортов.

"Мы требуем, чтобы правительство Грузии создало специальную комиссию, которая разберется в деятельности TAV Urban Georgia", - сказал Т.Гаиашвили.

Между тем, накануне TAV Urban Georgia сделало заявление, согласно которому авиакомпания Georgian Airways имеет перед ней задолженность, превышающую 9 млн лари (более $3,3 млн), и в случае непогашения долга оператор будет вынужден ограничить возможность использования компанией сервисов и инфраструктуры аэропортов.

"Несмотря на уведомления и предупреждения, отправленные в Georgian Airways, авиакомпания отказывается соблюдать интересы своих пассажиров и нести финансовые обязательства", - говорится в заявлении TAV Urban Georgia.

Как сообщалось, Тбилисский международный аэропорт с 1 ноября 2005 года был передан в управление TAV Urban Georgia сроком на 20 лет. В соответствии с обновленным в мае 2016 года договором, турецкая компания будет управлять аэропортом до 2027 года, после чего он будет передан Грузии. С мая 2007 года компании TAV на 20-летний срок также были переданы права на управление Батумским аэропортом.

TAV Urban Georgia является 100%-ной дочерней компанией TAV Airports Holding A.S. Холдингу принадлежат аэропорт им.Ататюрка в Стамбуле, терминалы в Латвии, Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP он управляет 40 аэропортами в мире.

Georgian Airways фактически является национальным авиаперевозчиком. У компании 7 воздушных судов, ее доля на грузинском рынке международных авиаперевозок составляет 11%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЭРОПОРТ, КОНФЛИКТ


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