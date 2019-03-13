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Регион 13.03.2019 12:45

Глава Минобороны Ирана обещает принять меры при попытках Израиля помешать экспорту иранской нефти

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил в среду агентству IRNA, что Тегеран не позволит Израилю мешать экспорту иранской нефти, если израильская сторона предпримет подобные действия.

"Конечно, если у них (Израиля - ИФ) есть такие намерения, то эта проблема будет считаться подрывом международной безопасности и бандитизмом", - сказал министр.

"Исламская Республика Иран обладает военным потенциалом, чтобы ответить на это, и если такое произойдет, (Иран - ИФ) даст сокрушительный ответ", - отметил он.

По его словам, международное сообщество также не будет согласно с возможными действиями Израиля по ограничению иранского нефтяного экспорта.

Иранские СМИ напоминают, что с 22 по 24 февраля Тегеран провел военно-морские учения "Велайят-97". Они прошли в Персидском и Оманском заливах.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в контрабанде нефти с целью обхода санкций США, а также заявил, что ВМС Израиля придется играть более активную роль для противодействия Ирану на этом направлении.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий, и восстановили санкции в отношении Ирана.

С другой стороны остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]