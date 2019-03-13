Глава Минобороны Ирана обещает принять меры при попытках Израиля помешать экспорту иранской нефти

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил в среду агентству IRNA, что Тегеран не позволит Израилю мешать экспорту иранской нефти, если израильская сторона предпримет подобные действия.
"Конечно, если у них (Израиля - ИФ) есть такие намерения, то эта проблема будет считаться подрывом международной безопасности и бандитизмом", - сказал министр.
"Исламская Республика Иран обладает военным потенциалом, чтобы ответить на это, и если такое произойдет, (Иран - ИФ) даст сокрушительный ответ", - отметил он.
По его словам, международное сообщество также не будет согласно с возможными действиями Израиля по ограничению иранского нефтяного экспорта.
Иранские СМИ напоминают, что с 22 по 24 февраля Тегеран провел военно-морские учения "Велайят-97". Они прошли в Персидском и Оманском заливах.
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в контрабанде нефти с целью обхода санкций США, а также заявил, что ВМС Израиля придется играть более активную роль для противодействия Ирану на этом направлении.
США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий, и восстановили санкции в отношении Ирана.
С другой стороны остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»