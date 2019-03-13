Население Азербайджана в январе-феврале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,6%

Население Азербайджана приобрело в январе-феврале 2019 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 5 млрд 515,1 млн манатов, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 2 млрд 781,3 млн манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2018г на 2,3%), непродовольственных товаров – 2 млрд 733,8 млн манатов (рост на 3%).

По данным комитета, за январь-февраль 2019 года 44,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,7% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,2% - электроприборы и мебель, 5,6% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,8% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-феврале 2019 года составили 140,9 манат, на покупку непродовольственных товаров – 138,5 манат.

Б.Рустамбеков