Британия хочет импортировать 87% товаров без пошлин даже в случае Brexit без нового договора с ЕС

Великобритания введет пошлины на некоторые виды сельхозпродукции и готовые автомобили, чтобы защитить своих производителей, но 87% товаров по стоимости по-прежнему будут ввозиться в страну беспошлинно - даже в случае выхода из Евросоюза без нового соглашения (no-deal или "жесткий Brexit").

В среду правительство обнародовало временный план действий в такой ситуации после провала в парламенте соглашения премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем об условиях Brexit.

Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Кроме того, будут сохранены пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.

При этом товары, ввозимые из Ирландии в Северную Ирландию, не будут облагаться пошлинами.

В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Brexit без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.