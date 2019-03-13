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Дальнее зарубежье 13.03.2019 13:04

Британия хочет импортировать 87% товаров без пошлин даже в случае Brexit без нового договора с ЕС

Великобритания введет пошлины на некоторые виды сельхозпродукции и готовые автомобили, чтобы защитить своих производителей, но 87% товаров по стоимости по-прежнему будут ввозиться в страну беспошлинно - даже в случае выхода из Евросоюза без нового соглашения (no-deal или "жесткий Brexit").

В среду правительство обнародовало временный план действий в такой ситуации после провала в парламенте соглашения премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем об условиях Brexit.

Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Кроме того, будут сохранены пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.

При этом товары, ввозимые из Ирландии в Северную Ирландию, не будут облагаться пошлинами.

В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Brexit без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ, BREXIT, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]