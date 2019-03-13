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Внешняя политика 13.03.2019 12:11

ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Баку и Брюссель в марте проведут очередные раунды переговоров по торговому и политическому блокам соглашения о стратегическом партнерстве, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава бакинского представительства Европейского Союза Кестутис Янкаускас.

«В середине марта в Баку намечаются переговоры по политической части, а ближе к концу месяца в Брюсселе по торговой части», - сказал К.Янкаускас.

По его словам, точная дата переговоров по политическому блоку согласуется в настоящее время с Министерством иностранных дел Азербайджана.

К.Янкаускас отметил интенсивный характер протекающих переговоров и прогресс, достигнутый в направлении согласования отдельных пунктов. «Мы намного продвинулись за последние два раунда по торговой части. Идет очень хорошая работа. Есть прогресс по всем трем направлениям, по которым у нас ведутся переговоры по новому соглашению: секториальной, торговой и политической корзинам», - подчеркнул глава представительства ЕС в Баку.

Он отметил, что делегации двух сторон встречаются ежемесячно. «Мы все работаем над тем, чтобы соглашение было подписано как можно быстрее. Каждый месяц наши представители встречаются и в Брюсселе, и в Баку. Мы движемся вперед, закрываем статьи одну за другой», - сказал К.Янкаускас.

По его словам, двустороннее сотрудничество ЕС и Азербайджана охватывает все сферы. «Евросоюз реализует в Азербайджане самые различные проекты. Это и твиннинг проекты, и проекты по образованию, региональному развитию, развитию сельского хозяйства. Какую бы отрасль вы не посмотрели, у нас существуют самые разные формы сотрудничества в них. Не обязательно твиннинги, это и техническая помощь, и экспертная помощь. То есть почти во всех отраслях», - подчеркнул К.Янкаускас.

Ранее К.Янкаускас заявил, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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