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Регион 13.03.2019 13:15

В Тегеране заявляют о намерении пересмотреть оборонную стратегию из-за ядерных проектов некоторых стран региона

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани в среду предупредил, что Тегерану придется пересмотреть оборонную стратегию из-за подозрительной активности ряда стран региона в атомной сфере.

"Некоторые страны региона тратят свои нефтедоллары на подозрительные ядерные проекты, которые могут угрожать безопасности мира", - приводят иранские СМИ слова А.Шамхани.

"Новые угрозы, подобные этой, вынудят нас пересмотреть нашу стратегию, основываясь на характере и географии новых угроз, а также спрогнозировать (новые - ИФ) потребности нашей страны и ее вооруженных сил", - отметил он.

В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома масштабных планов строительства АЭС в Саудовской Аравии. При этом в Конгрессе были обеспокоены "попытками в Белом доме поспешить с передачей крайне важных ядерных технологий Саудовской Аравии - с возможным нарушением Закона об атомной энергии, и без изучения вопроса Конгрессом, как того требует закон".

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Тэги: ИРАН, АТОМ, РЕГИОН, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]