В Тегеране заявляют о намерении пересмотреть оборонную стратегию из-за ядерных проектов некоторых стран региона

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани в среду предупредил, что Тегерану придется пересмотреть оборонную стратегию из-за подозрительной активности ряда стран региона в атомной сфере.
"Некоторые страны региона тратят свои нефтедоллары на подозрительные ядерные проекты, которые могут угрожать безопасности мира", - приводят иранские СМИ слова А.Шамхани.
"Новые угрозы, подобные этой, вынудят нас пересмотреть нашу стратегию, основываясь на характере и географии новых угроз, а также спрогнозировать (новые - ИФ) потребности нашей страны и ее вооруженных сил", - отметил он.
В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома масштабных планов строительства АЭС в Саудовской Аравии. При этом в Конгрессе были обеспокоены "попытками в Белом доме поспешить с передачей крайне важных ядерных технологий Саудовской Аравии - с возможным нарушением Закона об атомной энергии, и без изучения вопроса Конгрессом, как того требует закон".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»