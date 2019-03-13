В Казахстане норма о лишении гражданства за терроризм не применялась и ее применение пока не рассматривается - КНБ

Действующая в Казахстане с 2017 года правовая норма о лишении гражданства за совершение преступлений террористического характера пока не применялась, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.
"С момента введения в 2017 году нормы о лишении гражданства Республики Казахстан за совершение преступлений террористического характера в качестве дополнительного вида уголовного наказания, предусмотренного статьей 21 Уголовного кодекса, подобных случаев не было", - говорится в ответе КНБ на запрос агентства.
"Вопрос о ее применении по отношению к конкретным лицам на данный момент не рассматривается", - добавили в ведомстве.
Летом 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан".
В результате были внесены изменения в семь кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в ст. 21 Уголовного кодекса Казахстана. По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в десяти статьях Уголовного кодекса, предполагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства, в частности, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности.
Сообщалось, что данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Президенты Алиев и Додон проведут встречу в Баку
Президент Алиев принял заместителя руководителя программы развития ООН
Темпы роста экономики стран G20 в IV квартале остались на уровне 0,8% - ОЭСР
Qatar Petroleum входит в еще один проект ГРР в Мозамбике, покупает у Eni 25,5%
Цены на нефть поднимаются в среду, Brent подорожала до $67,1 за баррель
На азербайджанцев в Москве напали неизвестные, нанесли ножевые ранения
Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»