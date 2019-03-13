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СНГ 13.03.2019 13:34

В Казахстане норма о лишении гражданства за терроризм не применялась и ее применение пока не рассматривается - КНБ

Действующая в Казахстане с 2017 года правовая норма о лишении гражданства за совершение преступлений террористического характера пока не применялась, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.

"С момента введения в 2017 году нормы о лишении гражданства Республики Казахстан за совершение преступлений террористического характера в качестве дополнительного вида уголовного наказания, предусмотренного статьей 21 Уголовного кодекса, подобных случаев не было", - говорится в ответе КНБ на запрос агентства.

"Вопрос о ее применении по отношению к конкретным лицам на данный момент не рассматривается", - добавили в ведомстве.

Летом 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан".

В результате были внесены изменения в семь кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в ст. 21 Уголовного кодекса Казахстана. По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в десяти статьях Уголовного кодекса, предполагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства, в частности, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности.

Сообщалось, что данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ГРАЖДАНСТВО, ЛИШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]