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Макроэкономика 13.03.2019 12:55

Азербайджан в январе-феврале увеличил промпроизводство на 4,6%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составил 7,6 млрд манатов, что на 4,6% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-феврале составил 15,5%, нефтяном – 4,6%.

В январе-феврале 2019 года 71,7% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 22,7% - перерабатывающую, 4,9% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-февраль 2019 года рост зафиксирован в производстве прицепов и полуприцепов (в 3 раза), мебели (85,5%), машин и оборудования (80,8%), резиновой и пластиковой продукции (64%), напитков (63,4%), бумаги и картона (50,2%), продукции прядильной промышленности (49,6%), компьютеров, электроники и оптической продукции (37,8%), продукции химической промышленности (33,2%), продукции фармацевтической промышленности (26,8%), продукции деревообработки и изделий из дерева (25,3%), в установке и ремонте машин и оборудования (18,2%), производстве стройматериалов (12,8%).

Спад за отчетный период имел место в производстве прочих транспортных средств (4,5%), продукции металлургической промышленности (8,9%), готовой металлической продукции (12,4%), полиграфической продукции (15,7%), электрического оборудования (24%), одежды (27,1%), табачной продукции (32,1%), кожи, кожаных изделий и обуви (39,8%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-феврале 2018 года рост составил 2,3%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов –12,1%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2018 году составил 47,7 млрд манатов, что на 1,5% больше показателя 2017 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]