Нынешнее соглашение о Brexit не будет одобрено британским парламентом - глава МИД Люксембурга

Соглашение о Brexit в его нынешнем виде не будет одобрен британским парламентом даже через три недели, полагает глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
29 марта истекает срок по реализации Brexit, однако Лондон и Брюссель до сих пор не смогли заключить сделку об условиях выхода Британии из ЕС.
"Я полагаю, что вчера уже произошло нечто очень важное. Я полагаю, надо исходить из того, что - и это надо зафиксировать - в этом процессе Brexit, этот договор не пройдет через британский парламент, даже через три недели", - сказал Ж.Ассельборн в интервью телеканалу Цэ-Дэ-Эф.
Кроме того, по его мнению, накануне премьер-министр Великобритании "передала дирижерскую палочку парламенту" в связи с ситуацией вокруг Brexit.
"И здесь может появиться шанс, что две крупные партии (Консервативная партия Великобритании и Лейбористская партия - ИФ) пойдут навстречу друг другу, и Великобритания останется в Таможенном союзе", - отметил он.
Говоря о возможности дальнейших уступок Лондону со стороны Брюсселя, он отверг такую перспективу и предложил продлить переговоры о выходе из ЕС только на определенных условиях.
"Нет, они не могут ничего получить от Европейского Союза, это невозможно, мы дали все, что могли, в том числе и "страховочный план" (для ирландской границы - ИФ). Я думаю, что эта игра окончена ", - сказал он.
Во вторник Лейбористская партия Великобритании практически в полном составе отказались поддержать предложенный премьер-министром Терезой Мэй вариант соглашения. В результате число голосов, поданных "против" этого плана, на 149 превысило количество голосов "за".
В среду Лейбористская партия, как заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, собирается голосовать против возможности Brexit без нового соглашения с ЕС (no-deal или "жесткий Brexit").
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