Отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения с Евросоюзом ("жесткий Brexit") может сплотить европейцев и британцев, считает глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.
"После дебатов, полных противоречий, и (вчерашнего - ИФ) голосования, сегодняшний день может стать поворотным моментом: отказ от Brexit без сделки большинством от разных партий объединит миллионы в Великобритании и Европе. Создаст надежду и солидарность", - написал П.Альтмайер в "Твиттере".
Он также пожелал британцам удачи.
"Что бы вы ни решили в конечном итоге: удачи, дорогие друзья!" - добавил министр.
Во вторник лейбористы практически в полном составе отказались поддержать предложенный премьер-министром Терезой Мэй вариант соглашения. В результате число голосов, поданных "против" этого плана, на 149 превысило количество голосов "за".
В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Brexit без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.
Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»