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Дальнее зарубежье 13.03.2019 14:02

Отказ от "жесткого" Brexit сплотит европейцев и британцев - глава Минэкономики ФРГ

Отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения с Евросоюзом ("жесткий Brexit") может сплотить европейцев и британцев, считает глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

"После дебатов, полных противоречий, и (вчерашнего - ИФ) голосования, сегодняшний день может стать поворотным моментом: отказ от Brexit без сделки большинством от разных партий объединит миллионы в Великобритании и Европе. Создаст надежду и солидарность", - написал П.Альтмайер в "Твиттере".

Он также пожелал британцам удачи.

"Что бы вы ни решили в конечном итоге: удачи, дорогие друзья!" - добавил министр.

Во вторник лейбористы практически в полном составе отказались поддержать предложенный премьер-министром Терезой Мэй вариант соглашения. В результате число голосов, поданных "против" этого плана, на 149 превысило количество голосов "за".

В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Brexit без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.

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Тэги: ФРГ, BREXIT, ВАРИАНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]