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Регион 13.03.2019 14:31

Президенты Ирана и Ирака обсудили отношения двух стран и ситуацию в регионе

Президент Ирана Хасана Рухани в ходе трехдневного визита в Ирак провел переговоры с иракским президентом Бархамом Салихом, темой которых, в частности, стало развитие отношений двух стран и ситуация в регионе, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Ирана.

"Участники переговоров обсудили ряд региональных вопросов, общие проблемы, борьбу с терроризмом, сотрудничество в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе и налаживание экономического сотрудничества в интересах благосостояния народов региона", - отмечается в заявлении по итогам переговоров.

"Теплый прием Х.Рухани в Ираке демонстрирует глубину тесных отношений между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес", - также говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению, стороны также выразили готовность расширять сотрудничество в экономике, здравоохранении, торговле, культуре, науке.

В минувший понедельник Х.Рухани начал первый официальный визит в Ирак.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]