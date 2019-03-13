Президенты Ирана и Ирака обсудили отношения двух стран и ситуацию в регионе

Президент Ирана Хасана Рухани в ходе трехдневного визита в Ирак провел переговоры с иракским президентом Бархамом Салихом, темой которых, в частности, стало развитие отношений двух стран и ситуация в регионе, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Ирана.
"Участники переговоров обсудили ряд региональных вопросов, общие проблемы, борьбу с терроризмом, сотрудничество в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе и налаживание экономического сотрудничества в интересах благосостояния народов региона", - отмечается в заявлении по итогам переговоров.
"Теплый прием Х.Рухани в Ираке демонстрирует глубину тесных отношений между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес", - также говорится в пресс-релизе.
Согласно заявлению, стороны также выразили готовность расширять сотрудничество в экономике, здравоохранении, торговле, культуре, науке.
В минувший понедельник Х.Рухани начал первый официальный визит в Ирак.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»