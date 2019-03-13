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Макроэкономика 13.03.2019 13:31

Fitch организует в начале апреля в Баку обсуждения по экономике Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 4 апреля проведет в Баку ежегодную конференцию по экономике Азербайджана.

"На конференции 4 апреля аналитики агентства представят взгляд Fitch на суверенный и банковский сектора Азербайджана", - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Fitch Ratings.

В числе приглашенных на конференцию: топ-менеджеры крупнейших корпораций Азербайджана, крупных банков и небанковских финансовых учреждений, представители международного инвестиционного сообщества, местных и региональных органов власти.

На конференцию также приглашены представители Центрального банка и министерства финансов Азербайджана, старшие менеджеры международных финансовых институтов, директора суверенных, банковских и корпоративных групп Fitch Ratings.

Как сообщалось, в конце января 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.

По мнению аналитиков агентства, рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, обусловленный накоплением излишков в периоды высоких нефтяных доходов, в сочетании с сильной зависимости экономики от углеводородов, недостаточной развитостью и непрозрачностью институтов, слабостью банковского сектора и низкими показателями управления.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]