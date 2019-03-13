Fitch организует в начале апреля в Баку обсуждения по экономике Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 4 апреля проведет в Баку ежегодную конференцию по экономике Азербайджана.

"На конференции 4 апреля аналитики агентства представят взгляд Fitch на суверенный и банковский сектора Азербайджана", - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Fitch Ratings.

В числе приглашенных на конференцию: топ-менеджеры крупнейших корпораций Азербайджана, крупных банков и небанковских финансовых учреждений, представители международного инвестиционного сообщества, местных и региональных органов власти.

На конференцию также приглашены представители Центрального банка и министерства финансов Азербайджана, старшие менеджеры международных финансовых институтов, директора суверенных, банковских и корпоративных групп Fitch Ratings.

Как сообщалось, в конце января 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.

По мнению аналитиков агентства, рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, обусловленный накоплением излишков в периоды высоких нефтяных доходов, в сочетании с сильной зависимости экономики от углеводородов, недостаточной развитостью и непрозрачностью институтов, слабостью банковского сектора и низкими показателями управления.

А.Мамедов