Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2019 14:48

Эфиопия отправит в другую страну "черные ящики" с разбившегося самолета Boeing для их анализа

Компания Ethiopian Airlines, которой принадлежал разбившийся 10 марта в Эфиопии Boeing-737 MAX 8, пошлет за границу "черные ящики" самолета с целью их анализа, передают западные СМИ со ссылкой на руководителя Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама.

При этом он отметил, что "черные ящики", вероятно, перешлют не в США, а в одну из стран Европы.

"Их могут отправить в более близкую страну Европы из-за доступности и быстроты (этого варианта - ИФ)", - пояснил он.

В то же время он заявил, что окончательный вариант действий еще не определен.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

После катастрофы в Эфиопии десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов семейства Boeing 737 MAX 8.

Однако не все западные страны последовали этому примеру и ввели запрет. В частности, например, никакие ограничения на эксплуатацию этих самолетов не стали вводить США и Канада.

Во вторник вечером российская авиакомпания S7 Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты на Boeing-737 MAX с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.

Между тем Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (ФАА США) запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737 МАХ 8, в данный момент анализирует обстоятельства катастрофы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭФИОПИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, САМОПИСЦЫ, АНАЛИЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]