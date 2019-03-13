TANAP к июлю 2019г будет готов к поставкам азербайджанского газа в Европу – глава консорциума

Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) к 1 июля 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

«Работы по строительству участка TANAP от Эскишехир до границы с Грецией выполнены на 98%. С 15 апреля начнутся тестовая закачка газа в этот участок газопровода, и к 1 июля TANAP будет готов к поставкам в Европу», - заявил С.Дюзйол в интервью турецкому телеканалу NTV.

Глава консорциума сообщил, что начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TANAP и Транс-Адриатического газопровода (TAP) ожидается в середине 2020 года.

«Предполагаю, что TAP уже в течение текущего года сможет получить первый газ из TANAP, а коммерческие поставки в Европу начнутся в середине 2020 года», - заявил он.

С.Дюзйол также отметил, что при первоначальной оценке стоимости проекта строительства TANAP в $11,77 млрд, в результате экономии на уровне 41% запланированных средств, фактические расходы по проекту снизились до $7 млрд.

Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. В 2020 году TAP будет готов к приему азербайджанского газа. Проект предназначен для транспортировки природного газа со "Стадии-2" Шах-Дениз через Грецию и Албанию в Западную Европу. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров.

Н.Аббасова