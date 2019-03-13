В ЕС оценивают ситуацию с Brexit как неопределенную

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что голосование 12 марта в британской Палате общин не развеяло неопределенность ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза.
"Вчерашнее голосование в Палате общин продлило большую неопределенность. Мы вели переговоры по соглашению о выходе всегда вместе с Соединенным Королевством, и никогда - против него. Единственный способ упорядоченного выхода основывается на этом соглашении", - сказал М.Барнье в среду, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге в дебатах о Brexit.
По его словам, ЕС до конца переговоров останется уважительным, спокойным, решительным и единым в отношении другой стороны до конца этих переговоров.
"Мы будем защищать интересы союза и все права наших граждан", - подчеркнул главный переговорщик ЕС.
Палата общин британского парламента вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.
В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.
Как пишет агентство Bloomberg, провал правительственного соглашения повышает шансы на повторный референдум о Brexit, хотя пока ни правящая партия, ни оппозиция не поднимали этот вопрос.
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Президенты Алиев и Додон проведут встречу в Баку
Президент Алиев принял заместителя руководителя программы развития ООН
Темпы роста экономики стран G20 в IV квартале остались на уровне 0,8% - ОЭСР
Qatar Petroleum входит в еще один проект ГРР в Мозамбике, покупает у Eni 25,5%
Цены на нефть поднимаются в среду, Brent подорожала до $67,1 за баррель
На азербайджанцев в Москве напали неизвестные, нанесли ножевые ранения
Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»