Президенты Алиев и Додон проведут встречу в Баку

Президент Молдовы Игорь Додон 14-16 марта совершит рабочий визит в Азербайджан.

«Отправляюсь с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 – Новая внешняя политика», который пройдет в Баку 14-16 марта»,- написал И.Додон на своей страничке в соцсети Facebook.

В ходе визита, И.Додон проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными лицами, в том числе, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ф.Исазаде