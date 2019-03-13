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Внешняя политика 13.03.2019 14:04

Президенты Алиев и Додон проведут встречу в Баку

Президент Молдовы Игорь Додон 14-16 марта совершит рабочий визит в Азербайджан.

«Отправляюсь с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 – Новая внешняя политика», который пройдет в Баку 14-16 марта»,- написал И.Додон на своей страничке в соцсети Facebook.

В ходе визита, И.Додон проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными лицами, в том числе, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДОДОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]