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Транспорт и связь 13.03.2019 16:18

Узбекистан ввел месячный запрет на посадку и взлет в аэропортах страны самолетов Boeing 737 Max

Власти Узбекистана ввели запрет сроком на один месяц на посадку и взлет в аэропортах страны самолетов семейства Boeing 737 Max после крушения лайнера такого типа в Эфиопии, сообщили в среду "Интерфаксу" в министерстве транспорта республики.

Агентство гражданской авиации при министерстве транспорта Узбекистана распространило сообщение о том, что аэропорты Узбекистана не будут принимать самолеты Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9, сообщил представитель ведомства.

"Запрет будет действовать временно с 17.00 (16.00 ) 13 марта в течение месяца", - сказал он.

Запрет не касается пролетов самолетов этого типа над Узбекистаном, добавил представитель Минтранса.

Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

После катастрофы в Эфиопии десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов семейства Boeing 737 Max.

Однако не все западные страны последовали этому примеру и ввели запрет. В частности, например, никакие ограничения на эксплуатацию этих самолетов не стали вводить США и Канада.

Во вторник вечером российская авиакомпания S7 Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты на Boeing-737 Max с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.

Между тем Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737 Мах 8, в данный момент анализирует обстоятельства катастрофы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, BOEING, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]