Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2019 15:48

Египет, Ливан, ОАЭ и Греция также приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max

Еще четыре страны - Египет, Ливан, ОАЭ и Греция - после катастрофы авиалайнера Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines 10 марта, в среду приостановили полеты этих самолетов.

Так, о решении приостановить эксплуатацию Boeing 737 серий Max 8 и Max 9 заявили в управлении гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В компании EgyptAir в свою очередь подчеркнули, что в парке авиакомпании нет самолетов Boeing данной модели. Но пролеты самолетов этой серии над территорией страны запрещены.

Власти Греции также в среду объявили, что закрывают воздушное пространство страны для самолетов Boeing 737 серии Max.

"С завтрашнего дня всем аэропортам Греции запрещено принимать и пропускать самолеты данной модели в воздушном пространстве Греции", - заявили в управлении гражданской авиации страны.

Ранее временный запрет на полеты авиалайнеров Boeing 737 серий Max 8 и Max 9 был введен в ЕС, Китае, Эфиопии, Великобритании, Австралии, Омане, Индии.

В то же время в США объявили, что не намерены приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 линейки Max.

"Управление гражданской авиацией США продолжает тщательно анализировать все имеющиеся данные и совокупные показатели безопасности от операторов и пилотов Boeing 737 Max. До сих пор наш обзор не показывает системных проблем в функционировании и не дает оснований для приказа о приостановке эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, BOEING, ЗАПРЕТ, РАСШИРЕНИЕ


Похожие новости


Авиавласти США потребовали заменить во всех Boeing-767-200/300 элемент, отвечающий за герметичность салона Проблемы Boeing-787 могут быть связаны с партией бракованных аккумуляторов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]