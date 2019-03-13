Египет, Ливан, ОАЭ и Греция также приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max

Еще четыре страны - Египет, Ливан, ОАЭ и Греция - после катастрофы авиалайнера Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines 10 марта, в среду приостановили полеты этих самолетов.

Так, о решении приостановить эксплуатацию Boeing 737 серий Max 8 и Max 9 заявили в управлении гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В компании EgyptAir в свою очередь подчеркнули, что в парке авиакомпании нет самолетов Boeing данной модели. Но пролеты самолетов этой серии над территорией страны запрещены.

Власти Греции также в среду объявили, что закрывают воздушное пространство страны для самолетов Boeing 737 серии Max.

"С завтрашнего дня всем аэропортам Греции запрещено принимать и пропускать самолеты данной модели в воздушном пространстве Греции", - заявили в управлении гражданской авиации страны.

Ранее временный запрет на полеты авиалайнеров Boeing 737 серий Max 8 и Max 9 был введен в ЕС, Китае, Эфиопии, Великобритании, Австралии, Омане, Индии.

В то же время в США объявили, что не намерены приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 линейки Max.

"Управление гражданской авиацией США продолжает тщательно анализировать все имеющиеся данные и совокупные показатели безопасности от операторов и пилотов Boeing 737 Max. До сих пор наш обзор не показывает системных проблем в функционировании и не дает оснований для приказа о приостановке эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.