Двое граждан Грузии задержаны при попытке продать 40 г урана за $2,8 млн

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали в городе Кобулети двух граждан, у которых изъяли 40,19 граммов радиоактивного вещества уран-238.
По информации СГБ, задержанные граждане намеревались продать данное вещество за $2,8 млн.
Задержанным гражданам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Следствие в СГБ по данному факту продолжается.
В 2016 году в Грузии были предотвращены две попытки продажи урана-238 и урана-235. В Тбилиси и Кобулети были задержаны 12 человек, в том числе и иностранные граждане.
На территории Грузии уран использовали в работе Институт изотопов, расположенный в Тбилиси, и находящийся в пригороде столицы исследовательский атомный реактор Института физики АН республики.
В конце 2015 года Грузия в соответствии с международными обязательствами возвратила РФ партию высокообогащенного урана, после чего на территории страны, по официальным данным, не осталось его запасов. Работа реактора была остановлена несколько лет назад. Размер компенсации за репатриацию урана составил около $2 млн.
Уран-238 - обедненный уран, применяется в качестве топлива для некоторых реакторов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»