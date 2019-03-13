Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.03.2019 16:03

Двое граждан Грузии задержаны при попытке продать 40 г урана за $2,8 млн

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали в городе Кобулети двух граждан, у которых изъяли 40,19 граммов радиоактивного вещества уран-238.

По информации СГБ, задержанные граждане намеревались продать данное вещество за $2,8 млн.

Задержанным гражданам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Следствие в СГБ по данному факту продолжается.

В 2016 году в Грузии были предотвращены две попытки продажи урана-238 и урана-235. В Тбилиси и Кобулети были задержаны 12 человек, в том числе и иностранные граждане.

На территории Грузии уран использовали в работе Институт изотопов, расположенный в Тбилиси, и находящийся в пригороде столицы исследовательский атомный реактор Института физики АН республики.

В конце 2015 года Грузия в соответствии с международными обязательствами возвратила РФ партию высокообогащенного урана, после чего на территории страны, по официальным данным, не осталось его запасов. Работа реактора была остановлена несколько лет назад. Размер компенсации за репатриацию урана составил около $2 млн.

Уран-238 - обедненный уран, применяется в качестве топлива для некоторых реакторов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УРАН, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Менее чем за год в Грузии зафиксировали четыре случая незаконного оборота ядерных материалов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]