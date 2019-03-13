UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген

Программа развития ООН (UNDP) заинтересована в долгосрочном партнерстве с Азербайджаном в приоритетных для Баку сферах, заявила замглавы UNDP, директор регионального бюро по Европе и СНГ Мириан Эгген.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку М.Эгген, сообщает сайт главы государства.

«UNDP готов к долгосрочному партнерству с Азербайджаном в сфере диверсификации экономики, развития малого и среднего предпринимательства и в других приоритетных для страны направлениях», - сказала М.Эгген в ходе встречи с И.Алиевым.

Он отметила, что UNDP удовлетворена уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

И.Алиев, в свою очередь, отметил, что UNDP более 20 лет проводит успешную деятельность в Азербайджане. В частности, глава государства высоко отметил поддержку UNDP и других специализированных структур ООН в первые годы независимости страны.

Ф.Исазаде