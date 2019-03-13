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Бизнес и законодательство 13.03.2019 14:55

Азербайджан поддерживает создание Делового совета с Саудовской Аравией - Мустафаев

Азербайджан поддерживает инициативу Саудовской Аравии по созданию Делового совета, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Азербайджан положительно относится к инициативе Саудовской Аравии по созданию Делового совета для расширения поддержки и поощрения бизнеса», - заявил Ш.Мустафаев в среду на встрече с послом Саудовской Аравии в Баку Хамед бин Абдулла бин Сауд бин Худейри.

Ш.Мустафаев сообщил, что компании из Саудовской Аравии инвестировали в экономику Азербайджана $370 млн. и в настоящее время в стране работаю 26 саудовских компаний. «Азербайджан успешно сотрудничает с Фондом развития Саудовской Аравии в строительстве школ, каналов, дорог, в реконструкции систем водоснабжения и канализации», - сказал министр.

В свою очередь, посол Саудовской Аравии отметил, что имеется большой потенциал для расширения экономического сотрудничества, и в этом направлении будет проводиться необходимая работа.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах промышленности, АПК, финансов, торговли и туризма.

Как сообщалось, 4 марта 2019 года в Баку прошло V заседание межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству (МПК). В ходе заседания сопредседатель МПК от Саудовской Аравии руководитель главного инвестиционного органа Ибрагим Бин Абдулрахман аль-Омар предложил предпринять ряд мер для активизации бизнес-сотрудничества, среди которых ускорить создание делового совета для расширения поддержки и поощрения бизнеса.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ДЕЛОВОЙ/СОВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]