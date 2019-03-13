Цены на нефть поднимаются в среду, Brent подорожала до $67,1 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно растет в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают данные о сокращении запасов топлива в США и реагирут на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 поднялись на $0,43 (0,64%) - до $67,10 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к указанному времени на $0,55 (0,97%) - до $57,42 за баррель.

Как пишут СМИ со ссылками на информированные источники, ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года. По словам источников, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API.

При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей - вдвое больше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов увеличились на 195 тыс. баррелей.

Теперь трейдеры ждут данных Минэнерго США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.