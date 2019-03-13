Саакашвили не сможет въехать на Украину - Госпогранслужба

В отношении бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили действует запрет на въезд на территорию Украины до 2021 года, сообщил спикер государственной пограничной службы Олег Слободян.
"По состоянию на сегодня оснований для законного въезда этого гражданина (М.Саакашвили - ИФ) на территорию Украины нет, потому что, во-первых, он не является гражданином Украины, а во-вторых, относительного него действует запрет на въезд до 2021 года", - сказал О.Слободян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
Он подчеркнул, что в случае попытки проникновения М.Саакашвили на территорию Украины пограничники будут действовать в рамках закона.
"Пограничники всегда действуют в рамках закона и в рамках предоставленных им полномочий, поэтому в данном случае независимо от даты или фамилий мы также будем действовать в рамках закона", - пояснил О.Слободян.
Ранее М.Саакашвили в интервью одному из украинских изданий заявил, что намерен 1 апреля прилететь в Украину, поскольку уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур назначенных на 31 марта президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. В подтверждение своих намерений он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.
Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля М.Саакашвили был задержан в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
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